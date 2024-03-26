Лавров указал на двойные стандарты со стороны Запада в контексте «Крокуса»

России вряд ли понадобится помощь Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» из-за двойных стандартов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По мнению дипломата, вероятнее всего, помощь Запада будет направлена на продвижение удобной ему теории о непричастности Украины.

«(Теории. — RT) о том, что это сделало «Исламское государство»*, а Украина ни при чём... (Помощь. — RT) едва ли потребуется», — сказал Лавров.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следствие установило полную хронологию событий в «Крокусе».

Президент России Владимир Путин заявил, что российское общество на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» показало настоящую сплочённость и солидарность.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.