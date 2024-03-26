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Токаев: борьба с терроризмом требует объединения усилий в международной коалиции

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Государства должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы вести борьбу с терроризмом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Токаев: борьба с терроризмом требует объединения усилий в международной коалиции
  • РИА Новости

По итогам встречи с членом сената США Стивом Дэйнсом он отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность с Россией.

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции», — сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Ранее сообщалось, что Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе».

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