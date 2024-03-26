Токаев: борьба с терроризмом требует объединения усилий в международной коалиции
- РИА Новости
По итогам встречи с членом сената США Стивом Дэйнсом он отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразил солидарность с Россией.
«По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции», — сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Ранее сообщалось, что Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокусе».