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Бельгийский журналист Манье объяснил непричастность ИГ к теракту в «Крокусе»

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Причастность террористической группировки «Исламское государство»* к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» сомнительна, на что указывает ряд факторов. О них рассказал бельгийский журналист Элайджа Манье.
Бельгийский журналист Манье объяснил непричастность ИГ к теракту в «Крокусе»
  • РИА Новости

В своей статье в соцсети X Манье разобрал видеоролик, снятый террористами в подмосковном концертном зале и опубликованный якобы от имени ИГ через связанное с ним агентство Amaq.

По словам журналиста, группировка никогда не изменяет голоса на своих видео, а само агентство преждевременно не сообщает о результатах атак. Также Манье обратил внимание на использование термина «мукатилин», который нетипичен для боевиков, — они предпочитают термины «моджахеды», «фурсан» или «истишхади».

Ещё одно несоответствие, на которое обратил внимание журналист, это название самого агентства. По его словам, Amaq всегда указывает его как на арабском, так и на английском языке.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис также назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства» за теракт в России. Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, США оправдывают Украину, прикрывая её упоминанием ИГ.

Как отметил президент Владимир Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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