Fox: автомобильный мост обрушился в Балтиморе из-за врезавшегося судна

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился 26 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News, опубликовавший видео аварии.

По данным вещателя, обрушение произошло после того, как в переправу врезался грузовой корабль. Движение в обоих направлениях перекрыто.

Ранее сообщалось, что в американском Питтсбурге мост обрушился на газопровод.