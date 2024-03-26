Fox: автомобильный мост обрушился в Балтиморе из-за врезавшегося судна
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился 26 марта. Об этом сообщил телеканал Fox News, опубликовавший видео аварии.
- AP
По данным вещателя, обрушение произошло после того, как в переправу врезался грузовой корабль. Движение в обоих направлениях перекрыто.
Ранее сообщалось, что в американском Питтсбурге мост обрушился на газопровод.
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