В американском Питтсбурге мост упал на газопровод
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«Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок по причине подтверждённого обрушения моста», — говорится в сообщении городских властей в Twitter.
UPDATE:— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022
There is a strong smell of natural gas in the area. Please avoid if at all possible. Public Information Officer is en route https://t.co/itk26axnQg
На данный момент данных о пострадавших нет.
Отмечается, что в районе происшествия стоит сильный запах газа.
Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл за несколько часов до приезда Байдена.
Ранее по меньшей мере три сотрудника пожарной службы погибли во время тушения при частичном обрушении жилого дома в американском штате Мэриленд.