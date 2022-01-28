В американском Питтсбурге мост упал на газопровод

В американском городе Питтсбург обрушился мост, повредив при этом газопровод, инцидент произошёл перед приездом президента США Джо Байдена.

«Пожалуйста, избегайте районов Форбс и Брэддок по причине подтверждённого обрушения моста», — говорится в сообщении городских властей в Twitter.

UPDATE:

There is a strong smell of natural gas in the area. Please avoid if at all possible. Public Information Officer is en route https://t.co/itk26axnQg — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022

На данный момент данных о пострадавших нет.

Отмечается, что в районе происшествия стоит сильный запах газа.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл за несколько часов до приезда Байдена.

Ранее по меньшей мере три сотрудника пожарной службы погибли во время тушения при частичном обрушении жилого дома в американском штате Мэриленд.