Посол России решил не посещать МИД Польши по ракетному инциденту
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Он рассказал, что его пригласили в ведомство на встречу с одним из замминистра, сообщив, что это связано с «ракетным инцидентом».
По словам Андреева, он посчитал, что беседовать на данную тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и отказался от визита.
24 марта в Минобороны Польши заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство республики.
Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава собирается потребовать объяснений у Москвы.