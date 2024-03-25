Посол России решил не посещать МИД Польши по ракетному инциденту

Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что не посетит польский МИД в связи с «ракетным инцидентом». Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что его пригласили в ведомство на встречу с одним из замминистра, сообщив, что это связано с «ракетным инцидентом».

По словам Андреева, он посчитал, что беседовать на данную тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и отказался от визита.

24 марта в Минобороны Польши заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство республики.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава собирается потребовать объяснений у Москвы.