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Посол России решил не посещать МИД Польши по ракетному инциденту

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Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что не посетит польский МИД в связи с «ракетным инцидентом». Об этом пишет РИА Новости.
Посол России решил не посещать МИД Польши по ракетному инциденту
  • Gettyimages.ru

Он рассказал, что его пригласили в ведомство на встречу с одним из замминистра, сообщив, что это связано с «ракетным инцидентом».

По словам Андреева, он посчитал, что беседовать на данную тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и отказался от визита.

24 марта в Минобороны Польши заявили, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство республики.

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил, что Варшава собирается потребовать объяснений у Москвы.

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