МО Польши: российская ракета нарушила воздушное пространство республики
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По данным ведомства, ракету зафиксировали в районе города Осердув неподалёку от украинской границы в 04:23 (06:23 мск). Объект пробыл на территории Польши 39 секунд.
«На протяжении всего полёта его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», — сообщило Минобороны в Х (Twitter).
Ранее бывший командующий польскими вооружёнными силами генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России.