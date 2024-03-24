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МО Польши: российская ракета нарушила воздушное пространство республики

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Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши, заявило Минобороны республики.
МО Польши: российская ракета нарушила воздушное пространство республики
  • Gettyimages.ru

По данным ведомства, ракету зафиксировали в районе города Осердув неподалёку от украинской границы в 04:23 (06:23 мск). Объект пробыл на территории Польши 39 секунд.

«На протяжении всего полёта его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», — сообщило Минобороны в Х (Twitter).

Ранее бывший командующий польскими вооружёнными силами генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России.

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