МО Польши: российская ракета нарушила воздушное пространство республики

Российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство Польши, заявило Минобороны республики.

По данным ведомства, ракету зафиксировали в районе города Осердув неподалёку от украинской границы в 04:23 (06:23 мск). Объект пробыл на территории Польши 39 секунд.

«На протяжении всего полёта его наблюдали военные радиолокационные системы. Сегодня все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», — сообщило Минобороны в Х (Twitter).

Ранее бывший командующий польскими вооружёнными силами генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России.