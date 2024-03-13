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Генерал Ружаньский: США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России

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Бывший командующий польскими вооружёнными силами генерал Мирослав Ружаньский утверждает, что Соединённые Штаты намерены поставить Польше ракеты, способные поражать цели на территории России и Белоруссии.
Генерал Ружаньский: США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России
  • Gettyimages.ru

Об этом военный заявил в интервью изданию Gazeta.pl.

Ранее Вашингтон объявил о планах передать Польше кредит в размере $2 млрд на покупку 96 вертолётов Apache.

По словам Ружаньского, в рамках этого кредита Польша сможет приобрести не только вертолёты, но и ракеты JASSM, носителем которых будут самолёты F-16.

«Наши самолёты, дислоцированные в Ласке, оснащённые этими ракетами, смогут выполнять полёт не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Калининградской области, Белоруссии или России», — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что всё указывает на то, что страны Запада проводят тотальную милитаризацию в попытках победить Россию и российского лидера Владимира Путина.

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