Генерал Ружаньский: США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России
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Об этом военный заявил в интервью изданию Gazeta.pl.
Ранее Вашингтон объявил о планах передать Польше кредит в размере $2 млрд на покупку 96 вертолётов Apache.
По словам Ружаньского, в рамках этого кредита Польша сможет приобрести не только вертолёты, но и ракеты JASSM, носителем которых будут самолёты F-16.
«Наши самолёты, дислоцированные в Ласке, оснащённые этими ракетами, смогут выполнять полёт не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Калининградской области, Белоруссии или России», — сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что всё указывает на то, что страны Запада проводят тотальную милитаризацию в попытках победить Россию и российского лидера Владимира Путина.