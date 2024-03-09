Вучич: Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Россию
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Такое мнение Вучич высказал во время посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений.
По мнению сербского лидера, в настоящий момент в мире происходит «безумие», поскольку западные страны считали, что Путина будет легко победить. При этом сейчас, добавил он, Запад понял, что это тяжёлая задача.
«Сейчас всё идёт к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всём», — цитирует его ТАСС.
Ранее сербское издание «Политика» писало, что Германия активно готовится к полномасштабному вооружённому конфликту.