Вучич: Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Россию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что всё указывает на то, что страны Запада проводят тотальную милитаризацию в попытках победить Россию и российского лидера Владимира Путина.

Такое мнение Вучич высказал во время посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений.

По мнению сербского лидера, в настоящий момент в мире происходит «безумие», поскольку западные страны считали, что Путина будет легко победить. При этом сейчас, добавил он, Запад понял, что это тяжёлая задача.

«Сейчас всё идёт к тотальной милитаризации и пятикратному наращиванию мощностей во всём», — цитирует его ТАСС.

Ранее сербское издание «Политика» писало, что Германия активно готовится к полномасштабному вооружённому конфликту.