Германия активно готовится к полномасштабному вооружённому конфликту, пишет сербское издание «Политика».

«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах», — говорится в публикации.

Как утверждает автор статьи, власти Германии намерены вложить деньги в том числе в транспорт и военные самолёты, системы противовоздушной обороны, командные и контрольные системы, а также в разведывательные платформы, спутники и беспилотники.

Кроме того, говорится в материале, Берлин может пойти на эскалацию украинского конфликта, поставив Киеву крылатые ракеты Taurus и контингент для их обслуживания.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.