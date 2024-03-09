«Политика»: Германия готовится к вооружённому конфликту
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«Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во всё, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах», — говорится в публикации.
Как утверждает автор статьи, власти Германии намерены вложить деньги в том числе в транспорт и военные самолёты, системы противовоздушной обороны, командные и контрольные системы, а также в разведывательные платформы, спутники и беспилотники.
Кроме того, говорится в материале, Берлин может пойти на эскалацию украинского конфликта, поставив Киеву крылатые ракеты Taurus и контингент для их обслуживания.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания демонстрируют мировоззрение НАТО, которое считает Украину своей территорией.