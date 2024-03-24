Варшава намерена потребовать объяснений у Москвы из-за нарушения пространства

Варшава собирается потребовать объяснений у Москвы после того, как российская ракета якобы нарушила воздушное пространство республики.

Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передаёт РИА Новости.

«Польша будет требовать от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», — сказал он.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что сегодня утром российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство в районе города Осердув, недалеко от украинской границы.