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Варшава намерена потребовать объяснений у Москвы из-за нарушения пространства

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Варшава собирается потребовать объяснений у Москвы после того, как российская ракета якобы нарушила воздушное пространство республики.
Варшава намерена потребовать объяснений у Москвы из-за нарушения пространства
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Tochinsky

Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передаёт РИА Новости.

«Польша будет требовать от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», — сказал он.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что сегодня утром российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство в районе города Осердув, недалеко от украинской границы.

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