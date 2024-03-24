Варшава намерена потребовать объяснений у Москвы из-за нарушения пространства
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Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передаёт РИА Новости.
«Польша будет требовать от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны», — сказал он.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что сегодня утром российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство в районе города Осердув, недалеко от украинской границы.