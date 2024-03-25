Около 30 школ закрылись во Франции из-за угрозы взрыва

Рассылка сообщений об угрозе взрыва стала причиной закрытия порядка 30 школ на северо-востоке Франции. В ряде учебных заведений прошли эвакуационные мероприятия.

По данным радиостанции France Bleu, сообщения об угрозе взрыва получили не менее 15 школ в департаменте Нижний Рейн и примерно столько же — в департаменте Верхний Рейн.

Автор одного из таких сообщений заявил, что взрывчатка расположена повсюду в школе и пригрозил «взорвать здание целиком», сообщает ТАСС.

Ранее во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».