Около 30 школ закрылись во Франции из-за угрозы взрыва
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По данным радиостанции France Bleu, сообщения об угрозе взрыва получили не менее 15 школ в департаменте Нижний Рейн и примерно столько же — в департаменте Верхний Рейн.
Автор одного из таких сообщений заявил, что взрывчатка расположена повсюду в школе и пригрозил «взорвать здание целиком», сообщает ТАСС.
Ранее во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».