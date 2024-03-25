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Экс-посол Британии призвал к переговорам с переделом территорий Москву и Киев

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Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон в The Financial Times призвал к переговорам Москву и Киев с учётом сохранения Россией части территорий за собой.
Экс-посол Британии призвал к переговорам с переделом территорий Москву и Киев
  • РИА Новости

«Взрослым ответом, конечно, являются переговоры... Украина выживет как независимая демократия с сильными связями с Западом. Ей потребуются надёжные гарантии безопасности, как и россиянам», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что диалог приведёт также к территориальному переделу, по итогам которого земли, которые не желают оставаться подконтрольными Украине, останутся в составе России.

По мнению Брентона, это будет менее болезненное решение, чем ещё несколько лет боевых действий.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США выдвинули Зеленскому ультиматум и запретили переговоры с Россией.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос о том, с кем Москва будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа.

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