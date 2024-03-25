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Economist: альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Запада

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Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников.

Об этом пишет The Economist.

Как отметили в издании, все три страны состоят в одних и те же международных клубах, а двусторонняя торговля между ними растёт.

Кроме того, между странами разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платёжных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий.

«Для Америки и её союзникам это грозит обернуться кошмаром», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Пекин собирается по всем направлениям поддерживать деятельность Москвы в БРИКС.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США рассматривают расширение санкций за сотрудничество России и Ирана.

В начале марта Россия начала совместные военно-морские учения с Китаем и Ираном в Оманском заливе.

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