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ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

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ВВС США заявили, что взаимодействие пары американских стратегических бомбардировщиков B-1 с российским истребителем-перехватчиком МиГ-31 над Баренцевым морем носило «безопасный и профессиональный» характер.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отметили в Соединённых Штатах, оба самолёта действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом.

«К паре B-1 приблизился российский самолёт, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в сообщении.

Ранее МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем.

На прошлой неделе Военная хроника заявила об активности западных разведчиков Rivet Joint у Крыма.

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