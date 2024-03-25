ВВС США: взаимодействие американских бомбардировщиков и МиГ-31 было безопасным

ВВС США заявили, что взаимодействие пары американских стратегических бомбардировщиков B-1 с российским истребителем-перехватчиком МиГ-31 над Баренцевым морем носило «безопасный и профессиональный» характер.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отметили в Соединённых Штатах, оба самолёта действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом.

«К паре B-1 приблизился российский самолёт, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в сообщении.

Ранее МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем.

На прошлой неделе Военная хроника заявила об активности западных разведчиков Rivet Joint у Крыма.