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МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем

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Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Баренцевым морем.
МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем
  • РИА Новости

Как сообщили в Министерстве обороны России, при приближении истребителя американские бомбардировщики скорректировали курс полёта с удалением и последующим разворотом от российской границы.

«Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте.

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