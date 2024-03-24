МиГ-31 не допустил нарушения границы России самолётами США над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России парой стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Баренцевым морем.

Как сообщили в Министерстве обороны России, при приближении истребителя американские бомбардировщики скорректировали курс полёта с удалением и последующим разворотом от российской границы.

«Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушение государственной границы Российской Федерации не допущено», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские МиГ-31 могут перехватить самолёты НАТО на большой высоте.