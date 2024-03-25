Посол в Гааге: в ЕС понимают тяжёлые последствия возможной отправки войск на Украину

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил в интервью «Известиям», что большинство европейских лидеров прекрасно осознают катастрофические последствия возможной отправки войск на Украину.

По его словам, они не поддерживают позицию президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что направление военного контингента неминуемо приведёт к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими», — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.

При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.