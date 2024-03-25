Посол в Гааге: в ЕС понимают тяжёлые последствия возможной отправки войск на Украину
По его словам, они не поддерживают позицию президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Большинство европейских лидеров прекрасно понимают, что направление военного контингента неминуемо приведёт к прямому столкновению НАТО и России, последствия чего будут катастрофическими», — сказал дипломат.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз охвачен военным психозом и может отправить на Украину собственные войска.
При этом, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.