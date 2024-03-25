Посол в Гааге: ВСУ применяли химические боеприпасы производства США

Посол России в Гааге, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил в интервью «Известиям», что украинские войска неоднократно применяли против российских военных химические боеприпасы производства США.

«В ходе СВО были зафиксированы случаи применения Вооружёнными силами Украины химических боеприпасов, изготовленных в США», — сказал он.

По словам Тарабрина, это происходит благодаря «хорошо налаженной» схеме поставки нелетального химического оружия, что нарушает I статью Конвенции о запрещении химоружия.

Ранее в Минобороны России заявили о применении Украиной химоружия для терактов.

Также сообщалось, что ВСУ используют на фронте гранаты «Терен-6» с химическими веществами.