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«Известия»: ВСУ используют на фронте гранаты «Терен-6» с химическими веществами

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Украинские солдаты используют на фронте химическое оружие, в частности гранаты «Терен-6».

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, в ходе зачистки недавно захваченных позиций на Донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения были захвачены газовые гранаты.

«Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия», — передаёт издание.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина может готовить антироссийскую провокацию с химоружием.

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