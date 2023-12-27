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Захарова: Украина может готовить антироссийскую провокацию с химоружием

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Власти Украины замыслили провокацию с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы обвинить Россию в якобы преднамеренном использовании химического оружия. Об этом сообщила 27 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: Украина может готовить антироссийскую провокацию с химоружием
  • РИА Новости

В ходе еженедельного брифинга Захарова отметила, что эта тема активно раскручивалась несколько лет назад. Тогда, по словам Захаровой, Запад «активно разминал» международное сообщество на антироссийских позициях в связи с химическим досье.

«По имеющейся информации, в подготовке такой провокации активное участие принимает СБУ, которая привлекла к сотрудничеству располагающуюся в Киеве украинскую компанию «Реалаб», — заявила Захарова в ходе брифинга.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, через эту фирму в Германии была закуплена партия компонентов американского производства для создания химического оружия, которое может быть использовано для проведения ограниченной по масштабам провокационной акции на территории Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в ходе СВО 17 раз применили химоружие для отравления продуктов питания.

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