МИД Анголы осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
- РИА Новости
Заявление ангольского министерства приводит ТАСС.
В МИД заявили, что власти Анголы решительно осуждают теракт и выражают своё возмущение по поводу этого преступления.
В ангольском внешнеполитическом ведомстве назвали теракт гнусным преступлением, которое заслуживает самого твёрдого неприятия.
Власти выразили глубочайшие соболезнования российскому правительству и семьям погибших в результате теракта.
В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 133.