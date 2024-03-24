МИД Анголы осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Министерство иностранных дел Анголы осудило теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования правительству России и семьям погибших в результате нападения.

РИА Новости

Заявление ангольского министерства приводит ТАСС. В МИД заявили, что власти Анголы решительно осуждают теракт и выражают своё возмущение по поводу этого преступления. В ангольском внешнеполитическом ведомстве назвали теракт гнусным преступлением, которое заслуживает самого твёрдого неприятия. Власти выразили глубочайшие соболезнования российскому правительству и семьям погибших в результате теракта. В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 133.