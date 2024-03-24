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МИД Анголы осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

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Министерство иностранных дел Анголы осудило теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования правительству России и семьям погибших в результате нападения.
МИД Анголы осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
  • РИА Новости

Заявление ангольского министерства приводит ТАСС.

В МИД заявили, что власти Анголы решительно осуждают теракт и выражают своё возмущение по поводу этого преступления.

В ангольском внешнеполитическом ведомстве назвали теракт гнусным преступлением, которое заслуживает самого твёрдого неприятия.

Власти выразили глубочайшие соболезнования российскому правительству и семьям погибших в результате теракта.

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 133.

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