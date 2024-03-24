Посольство Словакии в Москве приспустило флаг после теракта в «Крокусе»

Посольство Словакии в России приспустило государственный флаг, а также флаг ЕС на здании дипмиссии в связи с объявленным трауром в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом в соцсети X написал словацкий посол Любомир Регак.

«В связи с объявлением в России государственного траура в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»... флаги Словакии и ЕС на здании посольства Словакии в Москве приспущены», — говорится в сообщении.

Также вице-спикер парламента Словакии Любош Блага выразил соболезнования россиянам после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кроме того, посольство Британии приспустит флаг в день траура по жертвам теракта в «Крокусе».

Ранее президент России Владимир Путин объявил в своём обращении 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокусе».