Посольство Словакии в Москве приспустило флаг после теракта в «Крокусе»
Об этом в соцсети X написал словацкий посол Любомир Регак.
«В связи с объявлением в России государственного траура в память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»... флаги Словакии и ЕС на здании посольства Словакии в Москве приспущены», — говорится в сообщении.
Также вице-спикер парламента Словакии Любош Блага выразил соболезнования россиянам после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Кроме того, посольство Британии приспустит флаг в день траура по жертвам теракта в «Крокусе».
Ранее президент России Владимир Путин объявил в своём обращении 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокусе».