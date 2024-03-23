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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В парламенте Словакии выразили соболезнования после теракта в «Крокусе»

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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага выразил соболезнования россиянам после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram.

«Выражаю искреннее соболезнование и глубокую солидарность с российским народом. Кто бы ни сотворил эту низость, надеюсь, что справедливость его настигнет как можно скорее. К террористам не может быть никакой пощады. Тот, кто сделал это, является отвратительным массовым убийцей и террористом и заслуживает самого сурового наказания», — написал Блага.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали. В здании в момент теракта начался пожар, его площадь в настоящий момент составляет 12 900 кв. м.

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