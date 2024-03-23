Бразилия осудила теракт в «Крокусе» и выразила солидарность с народом России
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД страны.
«Передавая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления раненым, Бразилия выражает свою солидарность с народом и правительством России и вновь заявляет о своём решительном неприятии любых террористических актов», — заявили в ведомстве.
Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов в сообщении президенту России Владимиру Путину осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования близким погибших.
Также Организация арабских стран Персидского залива осудила теракт в «Крокусе».