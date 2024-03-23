RT в Telegram
Подпишись
40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Бразилия осудила теракт в «Крокусе» и выразила солидарность с народом России

Короткая ссылка
Руководство Бразилии вступает с решительным осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования пострадавшим, а также солидарность с народом России.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД страны.

«Передавая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления раненым, Бразилия выражает свою солидарность с народом и правительством России и вновь заявляет о своём решительном неприятии любых террористических актов», — заявили в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов в сообщении президенту России Владимиру Путину осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования близким погибших.

Также Организация арабских стран Персидского залива осудила теракт в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить