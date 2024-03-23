Бразилия осудила теракт в «Крокусе» и выразила солидарность с народом России

Руководство Бразилии вступает с решительным осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования пострадавшим, а также солидарность с народом России.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД страны.

«Передавая соболезнования семьям жертв и пожелания скорейшего выздоровления раненым, Бразилия выражает свою солидарность с народом и правительством России и вновь заявляет о своём решительном неприятии любых террористических актов», — заявили в ведомстве.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов в сообщении президенту России Владимиру Путину осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования близким погибших.

Также Организация арабских стран Персидского залива осудила теракт в «Крокусе».