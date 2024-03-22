В МИД Ирана осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

В Министерстве иностранных дел Ирана осудили теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани решительно осудил кровавый и жестокий теракт в торговом центре в Москве, в результате которого погибло и получило ранения большое количество российских граждан», — говорится в заявлении МИД в Telegram.

Уточняется, что Канаани выразил соболезнования российскому правительству и народу, особенно семьям погибших.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.