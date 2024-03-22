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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Захарова возмутилась реакцией ООН на стрельбу в «Крокусе»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась реакцией офиса Генсека ООН на сообщения о стрельбе в «Крокус Сити Холле».
Захарова возмутилась реакцией ООН на стрельбу в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Там заявили, что ООН «опечалена сообщениями» о трагедии.

«ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли? В прямом эфире люди из последних сил передают кадры чудовищного кровавого теракта, который вызывает не «печаль», а ужас», — написала дипломат в Telegram.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводят штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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