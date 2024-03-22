Кнайсль: страны НАТО говорят о нападении России, чтобы отвлечь от проблем в ЕС

Страны НАТО используют нарратив о якобы нападении России, чтобы отвлечь от важных проблем в ЕС, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас масштабный экономический кризис, миграционные кризисы всех видов, но действительно продвигается только одна тема — и это я цитирую министра обороны ФРГ: «Германия должна быть способна вести войну», — сказала она в беседе с RT.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.