Профессор Синельников допустил сокращение населения Земли в ближайшее время
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По его словам, демографические прогнозы составляются ООН обычно в трёх вариантах с разной рождаемостью.
«Считается, что наиболее вероятный вариант прогноза — средний... Прогнозы всё время пересматриваются, и каждый новый вариант показывает более быстрое снижение рождаемости», — сказал Синельников в комментарии «Известиям».
Ранее вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова поддержала инициативы президента России Владимира Путина в сфере демографии.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.