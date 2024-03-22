Профессор Синельников допустил сокращение населения Земли в ближайшее время

С учётом снижения рождаемости во всём мире прогноз о сокращении населения Земли впервые с пандемии чумы, вероятнее всего, оправдается, заявил профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

По его словам, демографические прогнозы составляются ООН обычно в трёх вариантах с разной рождаемостью.

«Считается, что наиболее вероятный вариант прогноза — средний... Прогнозы всё время пересматриваются, и каждый новый вариант показывает более быстрое снижение рождаемости», — сказал Синельников в комментарии «Известиям».

Ранее вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова поддержала инициативы президента России Владимира Путина в сфере демографии.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.