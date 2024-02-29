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Кузнецова высказалась об инициативах Путина в сфере демографии

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддержала инициативы президента России Владимира Путина в сфере демографии.
Кузнецова высказалась об инициативах Путина в сфере демографии
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что большая многодетная семья должна стать нормой, ориентиром всей государственной стратегии.

«Верность нашей страны традиционным ценностям разделяет большинство людей в мире, мы убеждаемся в том, что выбранный нами путь — единственно правильный, и поддержка семей с детьми, многодетных семей — необходимое условие успешного развития и благополучия России, сохранения её суверенитета», — заявила Кузнецова.

По её словам, каждая из инициатив — важный шаг в совершенствовании мер поддержки семей с детьми, а все вместе они уже сейчас представляют следующий этап развития семейной политики страны.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запуск нового нацпроекта «Семья» крайне важен для России.

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