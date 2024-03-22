В ЕС призвали принять меры по предотвращению исполнения ордеров России на арест
- AP
«Евросовет осуждает политически мотивированное преследование Россией граждан ЕС. Он предлагает Еврокомиссии и верховному представителю... принять необходимые меры для предотвращения исполнения третьими странами ордеров на арест, выданных Россией», — приводит заявление ТАСС.
Также в ЕС заявили, что не боятся ответа России на экспроприацию доходов страны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.