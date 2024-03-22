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В ЕС призвали принять меры по предотвращению исполнения ордеров России на арест

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Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию принять меры по недопущению исполнения третьими странами выданных Россией ордеров на арест.
В ЕС призвали принять меры по предотвращению исполнения ордеров России на арест
  • AP

«Евросовет осуждает политически мотивированное преследование Россией граждан ЕС. Он предлагает Еврокомиссии и верховному представителю... принять необходимые меры для предотвращения исполнения третьими странами ордеров на арест, выданных Россией», — приводит заявление ТАСС.

Также в ЕС заявили, что не боятся ответа России на экспроприацию доходов страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.

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