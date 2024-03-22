В ЕС призвали принять меры по предотвращению исполнения ордеров России на арест

Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию принять меры по недопущению исполнения третьими странами выданных Россией ордеров на арест.

«Евросовет осуждает политически мотивированное преследование Россией граждан ЕС. Он предлагает Еврокомиссии и верховному представителю... принять необходимые меры для предотвращения исполнения третьими странами ордеров на арест, выданных Россией», — приводит заявление ТАСС.

Также в ЕС заявили, что не боятся ответа России на экспроприацию доходов страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.