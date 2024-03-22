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В ЕС заявили, что не боятся ответа России на экспроприацию доходов страны

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Евросоюз не боится ответа России на экспроприацию доходов от замороженных российских активов, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
В ЕС заявили, что не боятся ответа России на экспроприацию доходов страны
  • РИА Новости

«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она жертва», — цитирует его ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.

В Кремле заявили, что идея ЕС использовать 90% доходов от замороженных российских активов для помощи Вооружённым силам Украины ведёт к разрушению международного права.

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