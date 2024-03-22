ЕС ввёл санкции против 33 физлиц и двух колоний в связи со смертью Навального

Евросоюз ввёл санкции в отношении ряда российских физлиц и организаций в связи со смертью Алексея Навального.

В том числе в санкционный список включены исправительные колонии ИК-6 и ИК-3, где Навальный отбывал наказание, сотрудники этих учреждений, представители правоохранительных органов и судьи.

Всего в списке 33 физических лица.

Ранее стало известно, что Навальный умер в колонии 16 февраля: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. 1 марта его похоронили в Москве.

18 марта президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в своём избирательном штабе, сообщил, что был согласен на обмен Алексея Навального.