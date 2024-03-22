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Аналитик Тюрина назвала Испанию серьёзным потребителем российского гороха

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Анастасия Румянцева
Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, комментируя предложение Еврокомиссии ввести фактический запрет на поставки российских и белорусских зерна, семян подсолнечника и кормовых культур на внутренний рынок Евросоюза, заявила в беседе с RT, что тогда эти страны столкнутся с проблемами по поиску альтернативных поставщиков прежде всего гороха и ржи.
Аналитик Тюрина назвала Испанию серьёзным потребителем российского гороха
  • РИА Новости

«Если говорить о пшенице, то мы поставляем очень незначительные объёмы на рынки стран ЕС, так как мы являемся основными конкурентами странам ЕС на мировом рынке. То есть мы первое место занимаем по экспорту пшеницы, ЕС — второе место в мировом рейтинге», — объяснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что, например, Испания является серьёзным потребителем российского гороха.

«Основные поставщики — это Канада и Австралия, мы занимаем третье место в рейтинге мировых экспортёров гороха. У нас есть рынки сбыта по гороху, а Европа будет искать других поставщиков, по более высокой цене придётся им закупать», — добавила эксперт.

Помимо этого, Тюрина рассказала, что Испания закупила на 200 тыс. т больше ржи в текущем сезоне, чем в прошлом.

«Здесь такая же ситуация, то есть им тоже придётся искать альтернативных поставщиков. А Россия — это основной поставщик ржи на мировой рынок. То есть здесь ситуация такая, что с пшеницей, в принципе, ситуация не поменяется, так как мы являемся конкурентами со странами ЕС и поставляем на одни и те же рынки. То есть мы боремся за рынки основных потребителей. Сегодня у нас устойчивые позиции уже в Африке, в Латинскую Америку растут поставки, в странах Ближнего и Среднего Востока устойчивые позиции», — подчеркнула специалист.

Что касается других нишевых культур, аналитик видит серьёзную проблему именно для стран ЕС, а не для России.

«А вот для стран ЕС серьёзные будут проблемы по поиску альтернативных поставщиков прежде всего гороха и ржи», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что ЕК предложила фактический запрет на поставки российских и белорусских зерна, семян подсолнечника и кормовых культур на внутренний рынок Евросоюза.

Это предлагается сделать путём установки «настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в Европейский союз экономически невыгодным».

19 марта СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Европейский союз будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.

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