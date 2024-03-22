Домбровскис: ЕК предложила запретительные тарифы на зерно из России и Белоруссии

Еврокомиссия предложила ввести высокие запретительные таможенные тарифы на ввоз зерна из России и Белоруссии.

Об этом сказал в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его цитирует ТАСС.

Отмечается, что ЕК предложила фактический запрет на поставки российских и белорусских зерна, семян подсолнечника и кормовых культур на внутренний рынок Евросоюза.

Это предлагается сделать путём установки «настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в Европейский союз экономически невыгодным».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки введения тарифов на зерновую продукцию из России и Белоруссии.