МИД: ситуация с принцессой Уэльской показывает «дефицит честности» Лондона
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«Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве отметили, что Британия «окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон для демонстрации некоего лидерства в борьбе с дезинформацией использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении Кейт Миддлтон из публичной жизни.
Газета Mirror писала, что лондонская больница, в которой проходила лечение Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что её сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы.