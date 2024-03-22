RT в Telegram
Подпишись

МИД: ситуация с принцессой Уэльской показывает «дефицит честности» Лондона

Короткая ссылка
Ситуация вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон иллюстрирует проблему «дефицита честности» у властей Лондона, заявили в российском МИД.
МИД: ситуация с принцессой Уэльской показывает «дефицит честности» Лондона
  • © AP Photo / Matt Dunham

«Что касается всей ситуации вокруг «исчезновения» монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического «дефицита честности» политического и медийного классов официального Лондона», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что Британия «окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков в промышленных масштабах».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон для демонстрации некоего лидерства в борьбе с дезинформацией использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении Кейт Миддлтон из публичной жизни.

Газета Mirror писала, что лондонская больница, в которой проходила лечение Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что её сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить