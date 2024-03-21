RT в Telegram
Подпишись

Захарова: Лондон ситуацией с Миддлтон покажет якобы лидерство в борьбе с фейками

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон для демонстрации некоего лидерства в борьбе с дезинформацией использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.
Захарова: Лондон ситуацией с Миддлтон покажет якобы лидерство в борьбе с фейками
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, слухи о ситуации с принцессой собирались месяцами и далее они разойдутся по СМИ всего мира.

Захарова предположила, что пройдёт месяц и Британия соберёт всё по зарубежным национальным СМИ, представив это в качестве дезинформационной кампании, показывающей, что зарубежные страны находятся на «низком уровне сопротивляемости».

Она добавила, что Лондон опять проведёт информационную конференцию по борьбе с фейками, не пустит Москву, «как всегда не пускали», и объявит, что они лидеры по борьбе с кампаниями дезинформации.

Ранее Захарова заявила, что британцы больше двух месяцев ищут Миддлтон, зато быстро находят «руку Москвы» и «Новичок».

Газета Mirror писала, что лондонская больница, в которой проходила лечение Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что её сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить