Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон для демонстрации некоего лидерства в борьбе с дезинформацией использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, слухи о ситуации с принцессой собирались месяцами и далее они разойдутся по СМИ всего мира.

Захарова предположила, что пройдёт месяц и Британия соберёт всё по зарубежным национальным СМИ, представив это в качестве дезинформационной кампании, показывающей, что зарубежные страны находятся на «низком уровне сопротивляемости».

Она добавила, что Лондон опять проведёт информационную конференцию по борьбе с фейками, не пустит Москву, «как всегда не пускали», и объявит, что они лидеры по борьбе с кампаниями дезинформации.

Ранее Захарова заявила, что британцы больше двух месяцев ищут Миддлтон, зато быстро находят «руку Москвы» и «Новичок».

Газета Mirror писала, что лондонская больница, в которой проходила лечение Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что её сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы.