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Mirror: больница в Лондоне изучает попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

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Лондонская больница, в которой проходила лечение принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, начала расследование в связи с тем, что её сотрудники пытались получить доступ к личным медицинским записям принцессы.

Об этом пишет Mirror.

«Весь медицинский персонал был крайне шокирован из-за обвинений и был очень уязвлён тем, что коллега, которому доверяют, мог якобы нести ответственность за такое нарушение доверия и этики», — говорится в сообщении издания.

По его данным, в больнице заверили Кенсингтонский дворец, что будет проведено полное расследование случившегося.

17 января стало известно, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и все запланированные дела с её участием были временно отложены.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британцы больше двух месяцев ищут принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, зато быстро находят «руку Москвы» и «Новичок».

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