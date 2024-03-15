Британцы больше двух месяцев ищут принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, зато быстро находят «руку Москвы» и «Новичок», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Всё Соединённое королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон. «Такая-сякая» не появляется на публике уже более двух месяцев... В Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы». На это требуется дня два-три. А всё, что надо «не найти», ищут долго», — написала Захарова в своём блоге.

Напомним, 17 января стало известно, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и все запланированные дела с её участием были временно отложены.

В воскресенье, 10 марта, принцесса Уэльская в соцсетях опубликовала фотографию, на которой изображена она в окружении своих детей. В подписи к кадру Миддлтон поблагодарила всех за поддержку.

На следующий день снимок Кейт Миддлтон с детьми был отозван мировыми агентствами новостей из-за сомнений в его подлинности.