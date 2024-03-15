Захарова: британцы два месяца ищут Кейт Миддлтон, зато «Новичок» находят быстро
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«Всё Соединённое королевство ищет пропавшую принцессу Кейт Миддлтон. «Такая-сякая» не появляется на публике уже более двух месяцев... В Лондоне быстро находятся только «Новичок» и «рука Москвы». На это требуется дня два-три. А всё, что надо «не найти», ищут долго», — написала Захарова в своём блоге.
Напомним, 17 января стало известно, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и все запланированные дела с её участием были временно отложены.
В воскресенье, 10 марта, принцесса Уэльская в соцсетях опубликовала фотографию, на которой изображена она в окружении своих детей. В подписи к кадру Миддлтон поблагодарила всех за поддержку.
На следующий день снимок Кейт Миддлтон с детьми был отозван мировыми агентствами новостей из-за сомнений в его подлинности.