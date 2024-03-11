Фотография Кейт Миддлтон была отозвана из СМИ

Снимок герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон с детьми был отозван мировыми агентствами новостей из-за сомнений в его подлинности.

Как сообщает Daily Mail, отозвали фото такие СМИ, как France Press, Reuters и The Associated Press.

В воскресенье, 10 марта, принцесса Уэльская в соцсетях опубликовала фотографию, на которой изображена она в окружении своих детей. В подписи к кадру Миддлтон поблагодарила всех за поддержку.

Подозрения возникли у пользователей сети, которые, увидев фото, решили, что его подвергали цифровой обработке. Например, они заметили, что запястье принцессы Шарлотты и рукав кофты выглядят так, будто их редактировали. Другую часть людей из интернета насторожило, что у Кейт Миддлтон на снимке отсутствует обручальное кольцо на левой руке.

Подобные ошибки при редактировании фото стали ещё одной причиной для распространения теорий заговора о том, где на самом деле находится супруга принца Уильяма.

В Кенсингтонском дворце отказались давать комментарий по данной ситуации.

Напомним, 17 января стало известно, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, и все запланированные дела с её участием были временно отложены.

Ранее в сети появились первые кадры шестого сезона «Короны».