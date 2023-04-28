В сети появились первые кадры шестого сезона «Короны»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон из предстоящего, шестого сезона сериала «Корона».

Кадры появились в Twitter-аккаунте сервиса.

Роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнили Эд Маквей и Мег Беллами. На одном из кадров пара гуляет, держась за руки, а на двух других видны лица актёров.

«Корона» — сериал, сюжет которого сфокусирован на правлении королевы Елизаветы II. Вышел проект в 2016 году. Пока неизвестна точная дата премьеры шестого сезона ленты, однако сервис обещает, что новые эпизоды зрители увидят уже в 2023-м.

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