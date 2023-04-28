В сети появился трейлер нового фильма по вселенной «Голодных игр»

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В сети появился первый трейлер ленты «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах», предыстории оригинальной серии фильмов о Китнисс Эвердин.
В сети появился трейлер нового фильма по вселенной «Голодных игр»
  • Legion-Media

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Lionsgate.

События новой ленты развернутся за 60 с лишним лет до приключений главной героини «Голодных игр» Китнисс, а сюжет будет вращаться вокруг будущего президента Панема Кориолана Сноу, роль которого исполнил Том Блит. Также в работе над лентой приняли участие такие актеры, как Рэйчел Зеглер и Питер Динклэйдж.

Премьера ленты запланирована на ноябрь 2023 года.

Ранее вышел трейлер сериала «Отчаянная невеста».

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