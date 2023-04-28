В сети появился трейлер нового фильма по вселенной «Голодных игр»
- Legion-Media
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Lionsgate.
События новой ленты развернутся за 60 с лишним лет до приключений главной героини «Голодных игр» Китнисс, а сюжет будет вращаться вокруг будущего президента Панема Кориолана Сноу, роль которого исполнил Том Блит. Также в работе над лентой приняли участие такие актеры, как Рэйчел Зеглер и Питер Динклэйдж.
Премьера ленты запланирована на ноябрь 2023 года.
Ранее вышел трейлер сериала «Отчаянная невеста».