В сети появился трейлер нового фильма по вселенной «Голодных игр»

В сети появился первый трейлер ленты «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах», предыстории оригинальной серии фильмов о Китнисс Эвердин.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале студии Lionsgate.

События новой ленты развернутся за 60 с лишним лет до приключений главной героини «Голодных игр» Китнисс, а сюжет будет вращаться вокруг будущего президента Панема Кориолана Сноу, роль которого исполнил Том Блит. Также в работе над лентой приняли участие такие актеры, как Рэйчел Зеглер и Питер Динклэйдж.

Премьера ленты запланирована на ноябрь 2023 года.

Ранее вышел трейлер сериала «Отчаянная невеста».