В сети вышел трейлер сериала «Отчаянная невеста»

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В сети опубликован трейлер эротической комедии «Отчаянная невеста». Премьера шоу назначена на 4 мая в онлайн-кинотеатре KION.
В сети вышел трейлер сериала «Отчаянная невеста»
  • © KION

История вращается вокруг студентки киношколы Алисы, которая состоит в отношениях с женатым иностранцем Лукасом. Девушка уверена, что они вскоре узаконят отношения, однако узнав, что супруга избранника в ожидании третьего ребёнка, разрывает связь с мужчиной.

Мать Алисы, перешагнувшей 30-летний рубеж, не намерена больше ждать появления внуков.

В трейлере женщина говорит Алисе, что та потратила впустую пять лет жизни.

Девушка заключает с мамой пари — в течение года она выйдет замуж за желанного мужчину, в противном случае родит от лучшего друга Паши — типичного сына маминой подруги.

Правда, остроумному и талантливому Паше тоже не везёт в любви — и он находит отдушину в порновидео. Мотивацией для поисков идеального мужчины также служит тот факт, что Алиса хочет сделать его героем своего документального фильма.

Роль Алисы исполнила Анна Зайцева, а её маму сыграла Юлия Ауг. Также в проекте снялись Пьер Бурель и Василий Михайлов.

Ранее стало известно, что Боб Оденкёрк появится в новом сезоне сериала «Медведь».

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