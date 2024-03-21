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Евросовет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины

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Евросовет принял решение о старте переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении страны в ЕС, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Европейский совет только что решил начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины. Поздравляем! Ваше место — в нашей европейской семье. Сегодняшнее решение является ключевым шагом вперёд на вашем пути в ЕС», — сообщил он в Х.

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян ранее сообщил, что в настоящий момент власти Армении активно обсуждают идею вступления страны в Европейский союз.

Также глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима.

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