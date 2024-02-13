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Боррель: ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима.
Боррель: ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима
  • РИА Новости

Об этом еврочиновник сказал по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений», — цитирует его РИА Новости.

Боррель призвал Ереван продолжить проводить реформы для достижения прогресса в введении безвизового режима.

Ранее Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии.

Также Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение увеличить численность своей гражданской миссии объединения в Армении на 50%.

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