Боррель: ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима
- РИА Новости
Об этом еврочиновник сказал по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
«Мы обсудили возможности для начала диалога по либерализации визовых отношений», — цитирует его РИА Новости.
Боррель призвал Ереван продолжить проводить реформы для достижения прогресса в введении безвизового режима.
Ранее Армения и ЕС подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии.
Также Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение увеличить численность своей гражданской миссии объединения в Армении на 50%.