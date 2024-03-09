Глава МИД Армении: власти страны активно обсуждают идею вступления в ЕС

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что в настоящий момент власти Армении активно обсуждают идею вступления страны в Европейский союз.

Об этом дипломат сказал в интервью турецкому каналу TRT World.

По словам Мирзояна, власти Армении активно обсуждают новые возможности на фоне вызовов, с которыми сталкивается Ереван последние годы.

«Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС. У народа Армении есть европейские устремления», — заявил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и Армения намерены начать диалог по либерализации визового режима.