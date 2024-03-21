Москалькова выразила сожаление из-за денонсации Эстонией договора о правпомощи
- РИА Новости
«Вызывает сожаление решение парламента Эстонии... Расторжение договора в первую очередь коснётся 67 тыс. граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан», — заявила она.
Парламент Эстонии ранее расторг договор о правовой помощи с Россией.
Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой создадут железный занавес.