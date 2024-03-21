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Москалькова выразила сожаление из-за денонсации Эстонией договора о правпомощи

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова указала на дискриминацию россиян на фоне денонсации Эстонией договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах.
Москалькова выразила сожаление из-за денонсации Эстонией договора о правпомощи
  • РИА Новости

«Вызывает сожаление решение парламента Эстонии... Расторжение договора в первую очередь коснётся 67 тыс. граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан», — заявила она.

Парламент Эстонии ранее расторг договор о правовой помощи с Россией.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой создадут железный занавес.

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