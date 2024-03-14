Премьер Латвии: между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес.

Об этом она сказала во время выступления в США.

«Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Силиня признала, что у Латвии есть трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.

Ранее Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.