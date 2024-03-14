Премьер Латвии: между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес
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Об этом она сказала во время выступления в США.
«Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией», — приводит её слова РИА Новости.
При этом Силиня признала, что у Латвии есть трудности с обеспечением независимости от российских энергоресурсов.
Ранее Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.