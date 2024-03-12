Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.

Об этом информирует Министерство иностранных дел России.

Отмечается, что враждебная политика прибалтийских стран против России требует ответных мер в отношении причастных к антироссийским действиям лиц.

«В последнее время в российский стоп-лист включены 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Cписок опубликован на сайте МИД России.

Ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.