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Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии

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Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран.
Россия закрыла въезд для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
  • AP
  • © Sergei Grits

Об этом информирует Министерство иностранных дел России.

Отмечается, что враждебная политика прибалтийских стран против России требует ответных мер в отношении причастных к антироссийским действиям лиц. 

«В последнее время в российский стоп-лист включены 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Cписок опубликован на сайте МИД России.

Ранее в Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.

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