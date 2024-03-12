В МИД России вызвали посла Швейцарии и заявили ей протест

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и заявили ей протест из-за решения швейцарского парламента касательно механизма конфискации российских активов.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что, если швейцарская сторона конфискует государственные активы России, ответные меры Москвы будут неизбежны.

Швейцарские сенаторы ранее проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского Центрального банка на сумму около $8,5 млрд для восстановления Украины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена действовать индивидуально в каждом конкретном случае конфискации своих замороженных активов западными странами.