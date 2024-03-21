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Парламент Эстонии расторг договор о правовой помощи с Россией

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Эстонский парламент постановил расторгнуть договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, говорится в заявлении пресс-службы органа власти.

Отмечается, что стороны могут в дальнейшем сотрудничать по уголовным делам, так как «там по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками».

В документе также сказано, что эстонские власти будут поддерживать двусторонние отношения с Россией на уровне минимума по истечении нынешнего договора (18 марта 2025 года).

Ранее латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой создадут железный занавес.

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